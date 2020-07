ŠLABIKÁR EKONÓMIE PRE POLITIKOV

Každý politik, ideológ aj publicista by si mali zapamätať zákon ekonómie a zákon politiky č.1: práca človeka, zabezpečujúca jeho prežitie, musela byť kedysi vykonávaná na 100 percent vlastnými rukami.

V budúcnosti, o 200 až 500 rokov, bude vykonávaná na 100 percent robotmi, riadenými umelou inteligenciou.

1. časť

NEOBÍDITEĽNÝ, teda PRAVDU NEOBCHÁDZAJÚCI VÝVOJ SVETOVEJ EKONOMIKY

Životný štandard a spôsob života neurčovali a neurčujú v konečnom dôsledku politici alebo ideológie, ale technológie. S týmto výrokom nebudú súhlasiť ideológovia a ideológiami vedení filozofi, ale nech hovoria čo chcú, túto realitu nezmenia. Lovci pred 15 000 rokmi mali úplne inú životnú filozofiu, než človek 21. storočia vo Viedni a v Bratislave.

Sedliak z Malej Frankovej mal pred 500 rokmi úplne inú filozofiu života, ako budú mať jeho potomkovia vo Viedni, v Tokiu, alebo vo Washingtone o 500 rokov.



Má to jeden významný dôsledok. Všetky zdôvodňovania a argumentovania majú iba dočasný zmysel. Ak majú mať aj dlhodobý charakter, musia sa začať zaoberať okrem riešení okamžitých a krátkodobých javov, taktiež budúcimi perspektívami. Globálne vývoje sú v konečnom dôsledku, od dnešného dňa do budúcnosti, dôležitejšie než lokálne.



Celosvetová populácia a jej globálny vzťahový stav sú dôležitejšie, než izolovaná lokálna kultúrna koloratúra. Technika nás priviedla ku globálnym technológiám, ku globálnym krízam a ku globálnym riešeniam.

Organizácie obcí, miest, štátov, regiónov a kontinentov sú síce svojím primárnym reflexom organizované systémovo-egoisticky, ale strednodobo a dlhodobo úplne globálne závislé.

Životné prostredie, zdravie a tovarovo-hodnotové transféry vytvárajú v konečnom dôsledku výlučne globálne závislosti. Kto to nerozpoznáva v súčasnosti, tomu jeho pravnúčatá napíšu na hrob: zabudol si predvídať.

Globálny dopad vplyvov CO2, vírusov a menových systémov a ich nezvratné dopady na sociálne stavy lokálnych spoločností, sú už dnes a to iba v štartovnom móde, neprehliadnuteľné.



PRAVIDLO ČÍSLO 1:

Kto svoju politickú činnosť zdôvodní ideologicky radikálne, ten musí vedieť zadefinovať spoločnosť aj s perspektívou budúcich 200 až 500 rokov. Vrátane pracovnej a životnej

motivácie, dimenzie ľudskej populácie a udržateľnosti globálnej klímy.

Ekonomicky to doslovne znamená totálnu optimalizáciu systémov a kontrolu na úrovni stopercentného zlikvidovania netransparentnosti a aj nečestnosti. Teda korupcie.



Pre upokojenie vzrušených ideológov a intelektuálov: takýto vývoj môže a bude mať dva paralelné "prúdy". Jeden globálno-technologický, ktorý oberie človeka o povinnosť dennej práce, zabezpečujúcu mu prežitie. Ten druhý, vyvolaný ekonomickou nezávislosťou od práce robotov, bude lokálno-kultúrny. Lokálna kultúra bude dávať životný zmysel roboticko-pracovnej nezávislosti. Vrátane poskytnutia legitimity a oprávnenosti lokálnych životných ideológií.

Podmienka? Jedinou a hlavnou podmienkou bude zastavenie vojny ideológií a kultúr. Hlavnou pridanou hodnotou sa stane ich vzájomná súhra a kultúrno-ideologická empatia. Objavovanie pokladov cudzích filozofií a schopnosť zachovania svojej, vlastnej, sa stane ústrednou filozofiou života.

Ak nie, tak každá kultúra a viera, čo to nedokáže, zanikne. Takáto neschopnosť bude zabijakom netolerantných životných filozofií. Aj filozofov. O to sa postará globálny ekonomicko-bezpečnostný systém. Či sa to niekomu páči, alebo nie. Tak bude v budúcnosti definovaný terorizmus. Terorizmus slova sa stane pojmom absolútnej, systém ohrozujúcej deštrukcie.



Sociálna, kultúrna, ideologická, vieroučná, filozofická, zdravotná, športová a hodnoty všetkých druhov zdieľajúca schopnosť, sa stane ústredným pravidlom života. Aj politického.

Alebo nie. Ale potom je nám beda.



Ivan Čarnogurský ml.