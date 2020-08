ČESTNÁ MEDIÁLNA POLITIKA, TITULY A ŠTÁT

Skúsme sa vtesnať do troch viet a jedného sloganu. Čestná politika musí byť založená na čestných postupoch a čestne nadobudnutých tituloch v každej oblasti, nielen v akademickej.

Chyba jednoosobových strán je v personálnej nezastupiteľnosti, a tým aj situačnej nenapraviteľnosti chýb zakladateľov, čo nutne devastuje štát.

Médiá by mali v záujme budovania a ochrany štátu viesť neustále širokospektrálne systémové debaty o stranícko-parlamentnej problematike, pričom majú ťažiskovo podporovať dlhodobé koncepty budovania štátu, a to počas celých volebných medziobdobí, no najmä pred voľbami.

BUDOVANIE I OCHRANA ŠTÁTU JE TAKTIEŽ VČASNÁ A PRAVDIVÁ MEDIÁLNA PODPORA DLHODOBÝCH MYŠLIENKOVÝCH PRÚDOV V SPOLOČNOSTI A SNAHA O ZÍSKANIE TITULU NAJČESTNEJŠIE MÉDIUM ROKA.

Ivan Čarnogurský ml.