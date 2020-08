FIKTÍVNY ROZHOVOR S PREDSEDOM KDH V ROKU X ...

Pán redaktor, dali ste mi zhluk otázok na rôzne témy, aj na tému „pro-life“ a potraty. Ak mám byť perspektívnym ...

Ak mám byť perspektívnym vrcholovým politikom širokospektrálnej kresťanskej strany, musím reprezentovať rozsiahly rozmer kresťanstva. Rozmer katolíckeho kresťanstva pritom nie je celým rozmerom kresťanstva. Nezabúdajme, že spoločne so židmi, ale aj s mohamedánmi, máme jedného Boha. Pretože však Kresťanskodemokratické hnutie je a bude zodpovedné nielen za lokálne, ale aj za medzinárodné vzťahy ľudí, bude to so sebou prinášať zvládnutie veľmi veľkého rozsahu problémov.

Preto, ak som aj katolík, musím si dávať pozor na striktné a výlučné vystupovanie ako katolík. Iným postojom by som totiž z mojej pozície mohol znevážiť hodnotu iných konfesií, a to nie je v súlade s mojím presvedčením, ani mojím cieľom.

Dom KDH je otvorený pre všetky konfesie. Je zároveň otvorený aj pre neveriacich v Boha, ak podporujú všeobecný spoločenský poriadok, zastupovaný týmto hnutím. Ak mám byť teda dobrým predsedom Kresťanskodemokratického hnutia, musím si vážiť rovnako slobodné matky, ako aj rozvedených partnerov, ale aj homosexuálov, ktorí hľadajú hodnoty v spoločnosti, postavenej na tolerantnosti kresťanstva.

Predseda KDH nie je hlavným sudcom morálky a tvorcom desatora prikázaní. Predseda KDH je zodpovedný za súhru orchestra pozitívnych, čestných a konštruktívnych členov politického súboru.

Každý redaktor, prosím, nech akceptuje pravdu a akceptuje pozície pýtaného sa človeka.

Sú témy ľudsky veľmi citlivé, až ľudí psychologicky ohrozujúce, a teda k nim sa treba vyjadrovať s väčšou dištanciou. Sú témy emocionálne banálnejšie, viac pominuteľné v čase a prirodzene sa meniace. K tým sa dá vyjadrovať ľahšie a aj razantnejšie. Takéto témy neovplyvňujú ľudí tak osudovo, citlivo a psychicky zaťažujúco, ako vznik a zánik života. Teda témy života a smrti.

Preto sa ma, prosím, pýtajte na rôzne témy diferencovane. Aj žurnalisti sa zrejme budú musieť naučiť rozlišovať. Priraďovať vhodné otázky významnosti a funkčnosti pozícii pýtaného sa...

Ako predseda Kresťanskodemkratického hnutia chcem byť človekom, spájajúcim platformy kresťanstva. Byť predsedom, akýmsi „prezidentom“ všetkých kresťanov v hnutí totiž znamená, že neuprednostním žiadnu konfesiu a žiaden prúd. Cieľom je naša spoločná spoločnosť, v našom štátnom útvare, podporujúca a tvoriaca všetky nástroje i formy moci, ktoré napokon vedú ku maximálnemu možnému konsenzu skupín obyvateľstva. To je pravdivá demokracia. Cieľom má byť, aby v takejto spoločnosti vznikal minimálny počet ľudských kolízií. A ak kolízie predsa len vzniknú, tak z nich budeme musieť vedieť aj so súhrou všetkých ostatných strán nachádzať výstupové scenáre.

Veľkými a nezanedbateľnými zostanú však vždy tzv. nutné kolízie. Vychádzajú zo spoločensky nekontrolovateľnej dynamiky rôznych procesov. Preto opakovane zažívame krízy finančné, virologické, alebo aj technologické. Krízy, spôsobené živelnými pohromami, teda aj pod vplyvom ľuďmi vyvolávaných zmien životného prostredia.

Ako predseda kresťanskej demokracie musím a chcem formovať spoločnosť aj smerom ku schopnostiam krízy predvídať, konať už vopred profilakticky a pragmaticky, ale aj pomáhať v už vypuklých krízach. Súdržná spoločnosť je spoločnosťou, schopnou krízy zvládať. Krízy ľudské, osobné, ale aj skupinové, spoločenské.

Ak chcem byť „hlavou“ moderujúceho hnutia, musím mať rovnaký prístup (nenazvime ho odstupom) ku všetkým členom. Ku Kresťanskodemokratickému hnutiu, ale aj k celej spoločnosti. KDH nebolo a nebude konfesne monokultúrnym hnutím.

Pán redaktor, máte teda zodpovedané aj moje postoje k jednotlivým otázkam hodnôt. A aj k tomu, aké odpovede môžu od predsedu KDH v budúcnosti žurnalisti očakávať. Pýtajte sa ma na spoločenské súvislosti, nie na ploché, medzi novinármi populárne monotémy, čo zahmlievajú celospoločenské riešenia. Takéto otázky provokujú, no nič neriešia.

Kresťanskodemokratické hnutie bude v budúcnosti strana, umožňujúca sa politicky vyjadrovať aj aktivistom hnutia „pro-life“, aj združeniu slobodných matiek, aj expresionistickým umelcom, či národne cítiacim občanom, ale aj globalistom. Ak som niekoho nemenoval, tak iba náhodou. Skupín obyvateľstva je veľa. Najviac tých slabých.

My sme pritom hnutie, ktoré je v zmysle kresťanstva orientované práve na ochranu slabých, ale zároveň aj na podporu silných jednotlivcov, spoluvytvárajúcich výkonnú spoločnosť. Iba spravodlivá a výkonná spoločnosť vie poskytnúť tým slabším zdroje na hodnotný život. Všetci naši sympatizanti, členovia a budúci voliči, majú mať pocit tvorby integrovanej spoločnosti. Tá musí mať však jasne vytvorené skupiny, ktoré navzájom vedia spolupracovať. To zasa podmieňuje /môže podnietiť/ schopnosť, aby sme mali pri všetkej rozhodnosti vo vlastnom konaní vedomie spolupatričnosti s druhými skupinami a pocit vzájomnej tolerancie.

Už iba faktor súhry rozhodností jednotlivých skupín v procesoch ich konaní je tak empaticky náročný, že radšej sa ani nepýtajte predsedu na sociálne, výkonnostne a na spolupatričnosť orientovaného hnutia, či bude radikálne presadzovať iba jeden aspekt života spoločnosti. KDH bude garantom štátu pre všetkých. Úplne sa vymedzíme iba voči jednotlivcom i skupinám, ktoré budú akýmkoľvek spôsobom násilne, slovami aj činmi, destabilizovať a ohrozovať spoločnosť. Mierové protesty, vyjadrenia a zhromaždenia všetkých odtieňov a farieb, až po tie dúhové, budeme podporovať. Vzájomnú neznášanlivosť nie. Zároveň budeme vyzývať väčšinovú spoločnosť, aby brala ohľad na menšiny. Menšiny nesmú byť bez ich vlastného pričinenia ani v najmenšej miere diskriminované. Menšiny budeme ale prosiť a vyzývať, aby vystupovali nekonfrontačne. Aby brali do úvahy tradičné postoje spoločnosti. Niektoré zmeny sú medzigeneračné a niektoré menšinové témy zasa spoločnosť polarizujúce. Ak máme menšiny podporovať, budeme od nich žiadať súhru. A je úplne jedno, či pracovno-morálnu, hygienickú, alebo ľudsko-etickú.

Preto nás nájdete ako ochrancov pro-life, ale aj ako ochrancov inakosti. Podstata bude však v jednom: od všetkých budeme vyžadovať takú kultúru dialógu, aby nezraňovali vždy tú druhú stranu. Ideológia hlasného presadzovania sa navzájom, v záujme vlastnej výhody a zanechanie rozvrátených vzťahov v spoločnosti, nie je a nebude politikou Kresťanskodemokratického hnutia. V tomto hnutí nájdu miesto všetky skupiny obyvateľstva, schopné konsenzu.

KDH má byť dlhodobou, pre ľudí aj pre prírodu perspektívnou predlohou pre štát. Vo svojej teoretickej a myšlienkovej súvislosti, ale aj spoločensky vyrovnanej realizovateľnosti a funkčnosti.

Konflikty vždy boli a budú. Pod taktovkou KDH bude však každý konflikt riešiteľný a usporiadateľný. Je pritom jedno, či krátkodobo, alebo dlhodobo. KDH pôjde kontinuitne za každou podstatou jednotlivých úloh, až do ich vyriešenia. Slovensko sa môže na KDH medzigeneračne spoľahnúť. Ľudsky, hodnotovo, aj hospodársky.

Toto je postoj, predstava základného obrazu KDH do budúcnosti.

s predsedom KDH v roku X sa fiktívne zhováral samozvaný redaktor I. Č. ml.