PO OTÁZKE VIERY JE NAJVÄČŠOU DILEMOU KATOLÍCKEJ CIRKVI JEJ DLHODOBÉ FINANCOVANIE

Citácia z denníka SME:

KBS: Údržba kultúrnych pamiatok by štát stála viac ako príspevky na plat duchovných.

Biskupi nepokladajú návrh SaS za primeraný ani aktuálny.



Isteže. Všetci ekonomickí praktici to vedia. Každá organizácia môže poskytovať iba toľko služieb, na koľko jej stačia financie. Keďže funkčné poslanie cirkví je výlučne duchovné a sociálne, musia v režime prípadného šetrenia a reštrukturalizácií automaticky utrpieť tieto dve oblasti. Kým jedna oblasť je ideologická a takmer finančne nemerateľná, tá druhá je čisto sociálno-praktická a jej rozsah je úplne závislý od ekonomickej kategórie peňazí. Preto financovanie cirkví nie je možné posudzovať iba zo strany finančných nákladov štátu, ale najmä zo stránky ich sociálneho prínosu. Ak by sa chcel popri finančných nákladoch niekto zbaviť aj morálneho záväzku voči pravidlám kresťanstva, nech to povie priamo.



Lenže, nech sa potom nikto neodvoláva na kresťanskú tradíciu Európy v momente, kedy sa chce oprostiť od povinnosti pomáhať moslimským utečencom.



Milí spoluobčania, nepleťme si kategórie konania. Hovoríme o dlhej šnúre súvislostí bytia. Potraty sú pritom len jej veľmi malá časť. Nevraciame sa náhodou následnosťou udalostí do starozákonného princípu oko za oko, zub za zub? Čo iné, než taktická protiofenzíva voči zmenám interrupčného zákona by bolo ústavné podanie odluky cirkví od štátu...?



Ivan Čarnogurský ml.