KTO VYHRAL VOĽBY V USA?

Knieža Myskin

mily bloger Ivan Carnogursky

na moj vkus mate prilis slnieckarske nazory

Ovela viac mi konvenuju nazory Vasho stryka Jana Carnogurskeho, skuste sa nim niekedy porozpravat

Michal

Marek D.

Tak toto je ozaj blog nehodný mena Čarnogurský ?! Proti čomu Slovenský disent desaťročia bojoval tu bloger dokonca ospieval. Smutné.

Moja odpoveď :-)

HARDLAJNÁRI, SLNIEČKÁRI A INÉ SCHIZMY



Osobne sa cítim byť robotníkom a poddaným súčasného sveta. Nie preto, že by som nevedel čítať a písať a zakázali by mi opustiť dedinu, skôr naopak. Pravým dôvodom je moje pôsobenie za ostatných štyridsať rokov.

Môj osobnostný vývoj siahal od študenta vysokej technickej školy, ktorý bol už vtedy manželom i otcom dvoch detí, cez vojaka, potom emigranta, zamestnanca, až po podnikateľa a iniciátora projektov v piatich štátoch Európskej únie a minimálne v dvoch štátoch Ázie. Dnes mám päť detí, sedem vnúčat, ôsme je na ceste; dve slovenské nevesty, jedného japonského zaťa a stále tú istú i jedinú manželku; ďalej ca 30 priamych zamestnancov, pričom v maximálnej konjunktúre ich bolo 70. Za sebou mám takmer 100 projektov na Slovensku, Ukrajine a v Rumunsku, plus v Čechách a v Rakúsku. Čínu a Vietnam spomínam už iba okrajovo, pričom som v týchto krajinách v ostatných piatich rokoch strávil asi 30 percent svojho pracovného času.

Všade som si odrobil budovanie projektov a vzťahov, organizačných i ľudských kompetencií. Vôbec nie som pritom na konci. Mám 61 rokov, tak snáď som niekde v strede. Som prosto robotníkom tohto sveta. A pravdaže, aj jeho poddaným. Nerozhodujem o vládach krajín, tieto musím skôr počúvať. Volím pritom iba v dvoch krajinách. Ak si ma niekto z mocných občas vypočuje, som rád. Na lokálnych úrovniach to dokonca dosť dobre funguje.

Keď ma teda pasuje za „slniečkára“ niekto, tzv. „knieža“, tak premýšľam, aký titul mi to práve pridal. Možno titul z virtuálneho sveta, v ktorom je možné každé slovné priradenie bez konečnej významovej podstaty. Veď výsledky niektorých „vladárov“mediálneho priestoru sa nájdu snáď iba v napísanom množstve komentárov ku komentárom, a možno v počte zaujatí pisateľov týchto komentárov komentátormi komentárov. Takéto titulovanie však pre reálny život veľký význam nemá. Reálny život chce reálne činy a tie sú merateľné. V počte pracovných miest, projektov, v ich kvalite, v spokojnosti zákazníkov aj zamestnancov, atď. Dokonca aj v HDP. Pracovné miesta, ktoré sme vytvárali spolu s mojimi spolurobotníkmi, dnes produkujú asi 0,6 % slovenského hrubého domáceho produktu. Mierime k jednému percentu.

Pravdaže, je tiež potrebné, aby sa človek pravidelne aj verejne artikuloval. Najmä vtedy, keď má jeho práca verejný i verejnoprospešný charakter. Preto to robím. Je dobré, ak je človek ako organizátor čitateľný a verejne známy. Znižuje to dezinterpretáciu jeho činov a uberanie podstaty významu ním iniciovaných projektov. Teda, až po dezinterpretácie a priraďovanie virtuálnych titulov. Najmä od vládcov virtuálnych krajín, s virtuálnymi funkciami. Vo virtuálnej „krčme“. Cisárstva máme našťastie už za sebou, dnes sme republikánski demokrati. U nás sa to smie.

Rád píšem o konkrétnostiach. Moji bratia trvalo žijú v USA a v Anglicku, dcéry v Japonsku a v Nemecku, ja žijem so zvyškom rodiny na hranici medzi Slovenskom a Rakúskom. Nebyť korony, asi každý mesiac opäť lietam medzi Áziou a Európou tak, ako tomu bolo v ostatných piatich rokoch. Keď človek zažije všetky tieto priestory a získava informácie takpovediac z prvej ruky, alebo hoci aj sám vlastnou skúsenosťou, pričom nie je iba náhodným turistom na náhodnom mieste, tak ma potom zabáva, rozprávať sa na Slovensku v krčme o problémoch sveta. Najmä, ak je pivo chutné a dobre vychladené.

V slovenskej krčme sa pravidelne „dozvieme“ všetko potrebné. Ako riadiť svet, kto kradne a kto nie. Kto bude prezidentom a ako treba zložiť vládu. Aj koho zavrú, a medzi mužmi sa dozvieme veľa o ženách. Menej o tých vlastných, veľa o celebritách. Toto je môj svet poddaného robotníka kniežat tohto sveta. Pretože je jedno, či som v krčme slovenskej, ukrajinskej, alebo čínskej.

Krčmové reči sú zaujímavé. Všade sú tie isté. Preto som na svete tak rád. Lebo pri dobrom jedle, dobrom pive a pri opakujúcich sa interpretáciách sveta nemusím chvíľu sofistikovane premýšľať. Svet je krásny. Taký slniečkový.

Teda, až dovtedy, kým do krčmy nevbehne zopár ostrých chlapcov a krčmu nevymlátia. Poriadok je predsa poriadok a malý dvor aj veľký bič vládne svetom. Aspoň v predstavách absolutistických vládcov. Tých s titulmi, určujúcich, kto tu vládne slovom, a kto je poddaný. Veď prečo by malo svietiť slnko na každého „len tak“...? Také schizmy je potrebné zakázať...

A teraz vážne... Kto pozorne číta moje komentáre, mohol by v nich nájsť snahu o vyváženosť pozícií. V demokratických krajinách medzi parlamentnými stranami a globálne medzi systémami, riadiacimi s primeraným lokálnym úspechom rôzne územia. Som však nekompromisný, ak ide o skrývanie každého klamstva, korupcie a porušovania verejne deklarovanej hospodárskej i ľudskej etiky. Tak, ako nemôže demokracia prežiť iba s jednou stranou, ani tento svet nemôže žiť iba s jedným systémom. Ten, kto ho prebrázdi pracovne podobne ako ja, všade zostane dlhšie než týždeň, pričom nebude ležať iba na pláži, na to skôr, či neskôr príde.

Takto to ostane až dovtedy, kým bude slnko svietiť na naše Slovensko. Doma sa to niekedy vysvetľuje ťažko.

Ivan Čarnogurský ml.