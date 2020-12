MOJE NOVOROČNÉ PRIANIE

Prežili sme a uzatvárame rok 2020. Aký bude rok 2021...? Rok 2020 bol rokom rozdeľovania a spájania naraz. Neúspechov aj úspechov, spojených v jednom okamžiku.

Beznádeje i nových horizontov života. Bol to však aj rok nového poznania a potvrdenia mnohých spoločenských pravidiel.

Kto z nás odštartoval rok 2020 v pevnej predstave, že ho vie celý vopred odhadnúť, musel si do 31. decembra 2020 uznať, že sa zásadne mýlil. Corona, zmena vlády, lockdown, hospodársky prepad, úplné eliminovanie mnohých pracovných odvetví, produktov, výpadok športu a najmä kultúry.

Také riadne spoločenské cunami! Predstavujem si, že presne takýto globálny šok neprežili kedysi dinosaury. Čo ale prišlo po nich? Človek!

Človek vie zvládnuť aj nepredstaviteľné...

Človek je schopný prežiť asi všetko. Teda, takmer všetko. Ale pre najbližší milión rokov to snáď stačí... No, pri dnešnej rýchlosti učenia sa človeka, prekonáme hádam aj naše vrodené deštrukčné vlastnosti. Po hrôzach 1. a 2. svetovej vojny sme to dokázali. Nikdy predtým svet nestál tak ideologicky rozdelený a na oboch stranách vyzbrojený, ako medzi rokmi 1945 až 1990. Napriek tomu sme sa síce pozerali na seba cez ostnatý drôt nevraživo, ale napokon sme si podali ruky. Verím, že v najbližších štyroch rokoch dokážeme globálne, presne rovnako, zmäkčiť naše pozície. Cez kontinenty si ukázať a uznať vzájomnú úctu a ešte viac sa učiť spolupráci.

Chcem ešte poukázať na jeden fenomén z roku 2020...

Nech bol rok 2020 hocijako bláznivý, ukázal ľuďom ich úžasné potenciály. Nebyť jedného krikľúňa, ktorý propagandisticky a dookola pomenovával nacionálnymi názvami naše spoločné globálne spolupoznanie, asi by sme dnes slávnostne i oficiálne oslavovali prvý spoločný úspech celej zemegule. Za deväť mesiacov sme spolu vyvinuli liečivá, ktoré by inokedy národné inštitúty vyvíjali roky. Majitelia BioNTechu sú Turci, jedným z hlavných investorov do výskumu ich vakcíny je Bill Gates a Nemecko sa hrdí nemeckým pôvodom tejto firmy. Ich partnerom je americká megaspoločnosť Pfizer, ktorá dosiahla po modrej pilulke asi druhý najpropagovanejší úspech. Pritom sú to iba jedny z mnohých vyvinutých vakcín. Po prvých prichádzajú ďalšie. Spomeňme si však aj na tú úplne prvú, ktorej meno je Sputnik. V Číne ich už tiež niekoľko testujú.

Čo je však najdôležitejšie...?

Svet sa dohodol na rovnomernom rozdeľovaní vakcín a prednosť nedostali bohatí ľudia s vysokou platbou za prvé prototypy, ale lekári, seniori a v Rakúsku dokonca aj bezdomovci, či imigranti v zhromažďovacích ubytovniach. Toto je podľa mňa najúžasnejší úspech roku 2020. Zasiahla nás síce spoločná pliaga, niektorí ju nazvali hnusoba, vyberajúca si neohraničenú daň priestorom i postavením, ale neporuvali sme sa na ulici o prvú záchrannú dózu lieku ako vyhladnutí bedári o skyvu chleba na ulici. Kto postrehol tento fakt, musel získať dôveru a vieru v budúcnosť ľudstva.

Čo teda očakávam v roku 2021?

Opakovanie toho istého fenoménu na našej národnej úrovni. Iné štáty tým tiež zahŕňajúc. Pokiaľ sme si doteraz, za ostatných tridsať rokov, nazhromaždili doma dostatok hnusôb, nadväzujúc na predošlé hrôzy 20. storočia – budúcnosť by mohla byť rovnako konštruktívna ako výroba vakcíny a iné ochrany pred hnusnými globálnymi chorobami.

Naša modrá planéta je pohľadom z vesmíru krásna. Naše Slovensko je z Gerlachu tiež krásne. Naše dievčatá a ženy sú jedny z najkrajších na svete a vyobliekané v krojoch, alebo v modernom outfite, sú ešte krajšie. Verím, že ani my, muži, nezaostávame za touto krásou a spoločným umom.

Želám nám preto, aby sme sa vedeli preniesť cez vzájomné protiklady. Ak sme urobili v minulosti niečo zlé, aby sme si to vedeli priznať. Žiadne vraždy, ani samovraždy nech nie sú a nebudú motorom nášho budúceho konania. Svätoplukovi synovia nech sú naším ponaučením.

Slovensko je krásna krajina. Ochraňujme si ju spoločne. Dostavajme naše cesty, obnovme nemocnice, aj naše železnice do najmodernejších štandardov. Stavajme nové byty pre všetkých, zlepšime školstvo...

A najmä, skúsme našich vrcholných predstaviteľov denne aj povzbudzovať a primerane chváliť.

Lebo: ruky vbok, široký strnulý postoj, oheň hnevu v očiach a premúdre poučovanie spomedzi dverí dookola – to je tá posledná metóda, ktorá nám môže pomôcť.

Takýto rok 2021 želám všetkým Vám a aj sebe.

Ostávam s pozdravom a so všetkými dobrými želaniami do budúcna...