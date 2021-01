VŠETKO ZLÉ OD NÁS A USA S NAMI

Skúsme si prepísať kombinácie tohto nadpisu do rôznych tvarov a rýchlo zistíme, do akých nepredvídateľností sa v skutočnosti môže Slovensko zamotať.

Nedávna história nás učí, že nie presne na deň, ale až v následnosti tridsiatich rokov po spustení udalostí obdobia 1989-1990 sme zažili všetky dôsledky Reaganovho boja s komunizmom. Včera sa pritom v USA začali znovu meniť dlhodobé globálne pomery.

6. január 2021, Washington...

Po historických útokoch na Bastilu a Zimný palác prišiel aktuálny útok na Kapitol v USA. Ani v jeden deň útokov vo Francúzsku a Rusku mocní tých čias nespozorovali, že sa radikálne menia dejiny. Zmeny vo veľkých ríšach sa vždy odohrávajú pomalšie, než za 24 hodín. Zánik Rímskej ríše trval stáročia. Ústup Anglického kráľovstva z pozície lídra sveta nastal tiež postupne a zatiaľ končí, po vyše sto rokoch, dnešným Brexitom. V USA tento proces obratu nastal 6. januára 2021. Európa a Slovensko si preto musia dávať pozor, aby sa nestalo, že kým sme ešte ako únia ani riadne nenabrali na dychu, začneme ho strácať. Aj keď je náš súčasný európsky model asi celkom zaujímavý. Taký postmocenský. Anglicko, Francúzsko, Španielsko, Nemecko a Rusko už v konci ich slávnych ér stáli na výslní pozícií hegemónov. Snáď nás tento fakt poučil aj do budúcnosti. Čína pozná pre tento stav 24 znakov Teng Siao-pchinga:

„Pozorovať chladnokrvne; upevňovať vlastnú rozkolísanú pozíciu; zdržanlivo reagovať; držať sa v tieni; nenárokovať si vedenie; plniť vlastné konkrétne úlohy.“

冷静观察 、 稳住阵脚 、 沿着应付 、 韬光养晦 、 决不当头 、 有所作为

Táto moja úvaha má byť však niečím iným, než hlbokou a detailnou analýzou stavu vývoja sveta. Dnešný svet ja, osobne, na jednej strane blogu nevyriešim a predpovedať jeho budúcnosť je téma aspoň na dve hrubé knihy. V tento deň ma zaujímajú iba myšlienky na hlavné dopady, ktoré z dnešného dňa môžu pre Slovensko plynúť.

Deň po, After day, 7. január 2021...

Tuším, že sme na hranici spúšťacieho mechanizmu veľkých zmien. Prvé, čo by mi preto napadlo je, ako som na takéto situácie pripravený doma. Zrejme obídem môj dom, opravím a spevním múry môjho obydlia a pripravím sa na meniace časy. Prioritným bude usporiadať najmä vzťahy v rodine a vytýčiť si hlavné stratégie konania pre všetky možné budúce situácie. Dám asi do poriadku financie a zásoby v pivnici a v ďalšom období budem konať veľmi obozretne. Nazvime to uvážene a múdro. Rozbroje doma treba v takejto situácii zažehnať vždy ako prvé. Veď, napokon, práve vonkajší nepriateľ bol často dôvodom na zomknutie sa kmeňov. Teda, ak im opačne, zvnútra, niekto náhodou neotvoril vráta. V dnešnej situácii by som sa ale opýtal – a komu? Snáď preto by mohol chýbať aj ten „kto“!

Vážená opozícia a veľavážená koalícia! Deň 6. január 2021 nám dáva súrny dôvod rýchlo usporiadať pomery v krajine Slovensko.

Pozrime sa do Ameriky. Konfrontácia na najvyššej úrovni viedla až ku kulminačnému bodu budúcej existencie USA. Naša dnešná vnútroštátna konfrontácia môže reálne viesť ku budúcemu ohrozeniu existencie Slovenska. Tým, čo si na to už nepamätajú pripomínam, že na juhozápade Slovenska zažili v 20. storočí niektorí naši Slováci život v asi siedmich štátnych útvaroch. Bez opustenia svojej dediny. Do roku 1914 by to pritom nikto nepredpokladal.

Slovensko môže mať stabilnú budúcnosť iba za predpokladu konsolidovaných vnútroštátnych pomerov a v zahraničnopolitických zväzkoch, ktoré mu zabezpečia tak štátne hranice, ako aj dlhodobú prosperitu. Z tohto dôvodu by som nepomýšľal ani len o milimeter ustúpiť z pozície podporovateľa a spolutvorcu EÚ. Najmä na pozadí geopolitickej mapy sveta 21. storočia. Práve preto opakujem: pomery doma a vzťahy so zahraničím sú dnes prioritné. Zahraničie je pritom aj každý významný štát mimo Európskej únie, predurčujúci budúci globálny vývoj. Túto dimenziu neopomínajme.

Moja výzva preto začína doma.

Vážená koalícia! Prichádza iná doba skúšok, než akými sú naše lokálne zvládanie pandémie a zároveň koaličných ješitností. Počítačové procesory, autá, satelity, ba ani vakcíny proti korone sme nemuseli a ani nemohli vyvinúť samostatne, doma, na Slovensku. Je teda až na smiech, žiaľ, na smiech cez slzy, keď vznikajú politické konflikty na takej nízkej organizačnej úrovni ako u nás, na Slovensku. KDH preto doteraz nedosiahlo veľký úspech, lebo „svätí muži“ sa dokázali povadiť ešte skôr, než by prišli na podstatu riešenia problému. Hádka je prvým znakom nevedomosti. Dnešná koalícia má preto povinnosť svoje nezhody zažehnať a postaviť sa tvárou v tvár vyšším úlohám, ktoré však nezvládne bez národného konsenzu.

Preto prosím vás, opozíciu. Prv, než sa budete snažiť využiť situáciu, prevrátite republiku hore nohami a stanete sa znovu ministrami – skonsolidujte sa.

Tak, ako krízové USA a ich zanedbané rasové, sociálne, rozpočtové, zahraničnopolitické, menové a vojenské úlohy i výzvy, sú podobné aj naše problémy s DPH, verejným obstarávaním, byrokraciou, morálnou devastáciou súdov, polície, prokuratúry, menšinami, ako aj s financovaním politických strán a ich lídrov. Tieto excesy sú skutočným dôvodom možných budúcich kolapsov Slovenska. Kým si nevyriešite spleť vašich toxických, výlučne záujmových vzťahov, ruky preč od vládnutia. Priveďte nových ľudí a nové tváre a zaprisahajte sa na zmenu štýlu vládnutia. Žiadne stranícko- projektové riadenia pri zvýhodňovaní jednotlivcov i uzavretých skupín, ale národné, transparentné projekty v záujme veľkej skupiny ľudí bez preddefinovanej primárnej straníckej a národnostnej príslušnosti.

Koalícia a opozícia. Začnite súrne, na pozadí udalostí zo 6. januára 2021, budovať spoločné platformy. Štát nie je len o politickom rozpore a vzájomnom boji. Urýchlene začnite budovať spoločné štandardy verejnej správy. Dohodnite sa na právnych normách, ktoré keď ktokoľvek poruší, bude musieť odstúpiť. Už som raz napísal – nech platia sprísnené sadzby trestov pre každého, kto poruší tak frapantne pravidlá štátu, ako to bolo u nás v uplynulom období. Pozrúc sa do USA, tam deštrukcia vyvrcholila nezodpovednými výrokmi Donalda Trumpa. „Vyhecovať“ medzinárodné spoločenstvo a následne aj vlastný národ do stavu, kedy kvôli ješitnosti a hlúposti prvého muža štátu tiahne luza na Kapitol, kde potom zahynie päť osôb, to je vrchol! Obete politiky USA v zahraničí za ostatných dvadsať rokov rátať radšej nebudem. Chceme takéto pomery zopakovať u nás, doma, na Slovensku? Pozrime sa prípadne na zábery z kamier spred Úradu vlády zo 17. novembra 2020.

Preto, aby sme sa na Slovensku slepo neuspokojili podotýkam, že v USA žije 350 miliónov obyvateľov. U nás päť miliónov. Každý si dobre pamätá na mená Jána a Martiny. Ak chceme, aby sa počty obetí u nás pomerovo vyrovnali ku počtu obyvateľov USA, stačí iba „pokračovať“ v doterajšej politickej kultúre.

Výzva dnešného dňa pre opravenie múrov Slovenska je nasledovná.

Politická konsolidácia na strane vládnej aj opozičnej moci. Počínajúc januárom 2021. Ekonomická, právna, filozoficko-kultúrna a najmä systémová stabilizácia, podporená národnou dohodou. Naša absolútna lojalita k Európskej únii za súčasnej podmienky, že si nájdeme vyrovnaný vzťah ku všetkým hlavným svetovým centrám. Zahoďme naše zbojnícke vlastnosti a služobnícku minulosť a staňme sa príkladom malého, kultúrne vyspelého i konsolidovaného štátu.

Teraz už platí s ohľadom na 6. január 2021 a na budúcnosť našich detí iba: BUĎ, žiadne ALEBO.

Ivan Čarnogurský ml.